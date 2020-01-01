Токеномика War of Meme (WOME) Откройте для себя ключевую информацию о War of Meme (WOME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о War of Meme (WOME) Wome.fun is an Agar.io version built on Solana to offer players a unique & fun way of making money in a fair field. It bridges the gap between NFTs, memes & gaming. Pick a Meme/NFT as a Skin, Wage Your Sol and May The Best Win. Team up, enjoy the fight on the field, because anything can change in one game ! You are 1 click away from being able to join a game, and you don't need to connect a wallet for it as you can play as invite anytime. The mechanics are very easy as well, you can whether split with Space or feed others with W. And the map is static, holding viruses or food to eat. The goal is to grow as big as possible and to dominate the leaderboard. Официальный сайт: https://wome.fun Whitepaper: https://docs.wome.fun Купить WOME сейчас!

Токеномика и анализ цен War of Meme (WOME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене War of Meme (WOME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8.97K $ 8.97K $ 8.97K Общее предложение: $ 997.38M $ 997.38M $ 997.38M Оборотное предложение: $ 967.21M $ 967.21M $ 967.21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9.25K $ 9.25K $ 9.25K Исторический максимум: $ 0.00111565 $ 0.00111565 $ 0.00111565 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене War of Meme (WOME)

Токеномика War of Meme (WOME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики War of Meme (WOME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WOME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WOME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOME, изучите текущую цену WOME!

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