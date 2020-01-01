Токеномика Wanna Bot (WANNA) Откройте для себя ключевую информацию о Wanna Bot (WANNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wanna Bot (WANNA) Wanna.Bot ? is a prediction platform for content creators to engage with their audience, by allowing them to wager on outcomes in viral challenges, pop culture & more. 'Bet on Anything, with Anyone!' $WANNA is the native utility token used for: Profit Share Fee Discount Referral Incentives Bet & Burn Governance & more.. #SocialFi 🤝 #GambleFi Официальный сайт: http://wanna.bot/ Whitepaper: https://docs.wanna.bot/ Купить WANNA сейчас!

Токеномика и анализ цен Wanna Bot (WANNA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wanna Bot (WANNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 199,91K $ 199,91K $ 199,91K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 18,85M $ 18,85M $ 18,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,06M $ 1,06M $ 1,06M Исторический максимум: $ 0,061015 $ 0,061015 $ 0,061015 Исторический минимум: $ 0,0079968 $ 0,0079968 $ 0,0079968 Текущая цена: $ 0,01060487 $ 0,01060487 $ 0,01060487 Узнайте больше о цене Wanna Bot (WANNA)

Токеномика Wanna Bot (WANNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wanna Bot (WANNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WANNA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WANNA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WANNA, изучите текущую цену WANNA!

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