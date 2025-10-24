Что такое Wall Street Shiba (STIBA)

Wall Street Shiba ($STIBA) is an ERC-20 meme coin on Ethereum with a 1 billion token supply, inspired by Wall Street’s financial ethos and Shiba Inu culture. It aims to blend meme-driven community engagement with AI and DeFi concepts, offering speculative trading on Uniswap V2. Liquidity is locked for one month, and ownership is renounced. The project engages users via its website, telegram , and Twitter, with KOL partnerships and meme contests. Wall Street Shiba ($STIBA) is an ERC-20 meme coin on Ethereum with a 1 billion token supply, inspired by Wall Street’s financial ethos and Shiba Inu culture. It aims to blend meme-driven community engagement with AI and DeFi concepts, offering speculative trading on Uniswap V2. Liquidity is locked for one month, and ownership is renounced. The project engages users via its website, telegram , and Twitter, with KOL partnerships and meme contests.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Wall Street Shiba (STIBA) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Wall Street Shiba (USD)

Сколько будет стоить Wall Street Shiba (STIBA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wall Street Shiba (STIBA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wall Street Shiba.

Проверьте прогноз цены Wall Street Shiba!

STIBA на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Wall Street Shiba (STIBA)

Понимание токеномики Wall Street Shiba (STIBA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STIBA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wall Street Shiba (STIBA) Сколько стоит Wall Street Shiba (STIBA) на сегодня? Актуальная цена STIBA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена STIBA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена STIBA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Wall Street Shiba? Рыночная капитализация STIBA составляет $ 188,74K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение STIBA? Циркулирующее предложение STIBA составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) STIBA? STIBA достиг максимальной цены (ATH) в 0,01904074 USD . Какова была минимальная цена STIBA за все время (ATL)? STIBA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов STIBA? Объем торгов за последние 24 часа для STIBA составляет -- USD . Вырастет ли STIBA в цене в этом году? STIBA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STIBA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Wall Street Shiba (STIBA)