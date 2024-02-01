Токеномика Wall Street Baby On Solana (WSB) Откройте для себя ключевую информацию о Wall Street Baby On Solana (WSB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wall Street Baby On Solana (WSB) We're not just another meme token! We're a powerhouse of value creation, leveraging a unique model to deliver substantial returns through airdropped dividends from community-driven initiatives. Официальный сайт: https://wallstreetbaby.community/ Whitepaper: https://wallstreetbaby.community/wp-content/uploads/2024/02/Whitepaper.pdf Купить WSB сейчас!

Токеномика и анализ цен Wall Street Baby On Solana (WSB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wall Street Baby On Solana (WSB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,82K $ 11,82K $ 11,82K Общее предложение: $ 998,39M $ 998,39M $ 998,39M Оборотное предложение: $ 998,39M $ 998,39M $ 998,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,82K $ 11,82K $ 11,82K Исторический максимум: $ 0,02452066 $ 0,02452066 $ 0,02452066 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Wall Street Baby On Solana (WSB)

Токеномика Wall Street Baby On Solana (WSB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wall Street Baby On Solana (WSB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WSB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WSB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WSB, изучите текущую цену WSB!

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