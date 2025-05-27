Цена Wale (WALE)
Текущая цена Wale (WALE) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 11,33K USD. Цена WALE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wale:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Wale в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 1,00B USD
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За сегодня изменение цены Wale на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Wale на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Wale на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wale на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
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|30 дней
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Ознакомьтесь с последним анализом цен Wale: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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-61,76%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
I’m $WALE, the legendary leviathan of the SUI seas — your ultimate meme-powered mascot and the spirit animal of decentralized ambition. Since the dawn of crypto, it’s been the whales — majestic, mysterious, and massively influential — who’ve shaped the tides of the market. We don’t just swim with the current; we create it. Now, I’ve surfaced on SUI, ready to unleash a tidal wave of community-driven energy, unstoppable memes, and market-defining moves. Why follow the school when you can lead the ocean? With $WALE, you’re not just along for the ride — you’re part of a movement. Together, we rise from the depths, flipping charts, flipping narratives, and flipping the game. Powered by the strength of our pod and the magic of memetics, we’re proving that community is the most valuable currency of all. So whether you’re a deep-sea OG or just learning to swim in the SUI ecosystem, there’s room on this wave. Grab your snorkel (or your harpoon), and let’s dive headfirst into the next legendary crypto journey.
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