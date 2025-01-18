Цена W3Starter Launchpad Token (W3LT)
Текущая цена W3Starter Launchpad Token (W3LT) сегодня составляет 1.31 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена W3LT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка W3Starter Launchpad Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 5.46 USD
- Изменение цены W3Starter Launchpad Token в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены W3Starter Launchpad Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены W3Starter Launchpad Token на USD составило $ 0.0000000000.
За последние 60 дней изменение цены W3Starter Launchpad Token на USD составило $ 0.0000000000.
За последние 90 дней изменение цены W3Starter Launchpad Token на USD составило $ 0.
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W3Starter Launchpad is a platform specifically designed to support early-stage Web3 projects in raising funds and gaining exposure. By offering a curated selection of high-potential projects, it connects promising ventures with a community of investors who are keen to support innovative solutions within the blockchain space. The platform serves as a bridge between emerging projects and investors. W3LT is the platform's utility token, primarily used for purchasing services within the platform and for activity incentives.
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|1 W3LT к AUD
A$2.1091
|1 W3LT к GBP
￡1.0742
|1 W3LT к EUR
€1.2707
|1 W3LT к USD
$1.31
|1 W3LT к MYR
RM5.895
|1 W3LT к TRY
₺46.4133
|1 W3LT к JPY
¥204.7792
|1 W3LT к RUB
₽134.2619
|1 W3LT к INR
₹113.4198
|1 W3LT к IDR
Rp21,475.4064
|1 W3LT к PHP
₱76.7005
|1 W3LT к EGP
￡E.66.024
|1 W3LT к BRL
R$7.991
|1 W3LT к CAD
C$1.8864
|1 W3LT к BDT
৳159.165
|1 W3LT к NGN
₦2,040.4953
|1 W3LT к UAH
₴55.1641
|1 W3LT к VES
Bs70.74
|1 W3LT к PKR
Rs365.2018
|1 W3LT к KZT
₸695.3218
|1 W3LT к THB
฿45.0509
|1 W3LT к TWD
NT$43.0859
|1 W3LT к CHF
Fr1.1921
|1 W3LT к HKD
HK$10.1918
|1 W3LT к MAD
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