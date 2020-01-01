Токеномика Vulture Peak (VPK) Откройте для себя ключевую информацию о Vulture Peak (VPK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vulture Peak (VPK) Vulture Peak is a pioneering Launchpad and an Investment fund focusing on blockchain games, NFTs, metaverse, DeFi, and other recent developments in the blockchain space. While the blockchain industry has been expanding and growing in recent years, not much has been done to have equal growth amongst the overall sphere of our society and it has mostly benefited a certain segment of the society who has the resources and liberty of investing early in projects. Vulture Peak focuses on leveling down these grounds and empowering everyone with investing power. Better days are on their way and it’s time to bid farewell to the days of staking and locking your tokens for getting whitelisted in IDOs. Let’s empower everyone and let’s grow together! Официальный сайт: https://vulturepeak.io/ Whitepaper: https://vulture-peak.gitbook.io/vulture-peak/ Купить VPK сейчас!

Токеномика и анализ цен Vulture Peak (VPK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vulture Peak (VPK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 68,42K $ 68,42K $ 68,42K Общее предложение: $ 29,90M $ 29,90M $ 29,90M Оборотное предложение: $ 4,05M $ 4,05M $ 4,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 504,57K $ 504,57K $ 504,57K Исторический максимум: $ 0,785352 $ 0,785352 $ 0,785352 Исторический минимум: $ 0,01614307 $ 0,01614307 $ 0,01614307 Текущая цена: $ 0,01687528 $ 0,01687528 $ 0,01687528 Узнайте больше о цене Vulture Peak (VPK)

Токеномика Vulture Peak (VPK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vulture Peak (VPK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VPK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VPK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VPK, изучите текущую цену VPK!

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