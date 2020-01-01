Токеномика VizslaSwap (VIZSLASWAP) Откройте для себя ключевую информацию о VizslaSwap (VIZSLASWAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VizslaSwap (VIZSLASWAP) #Hungarian Vizsla Inu ECOSYSTEM! #Hungarian Vizsla Inu Token: (WebSite: https://vizslainu.com/) The first major Hungarian investment & charity token on the Binance Smart Chain. We started as a memecoin, but our goal is to become a significant global altcoin. That’s why we are building a friendly crypto community, creating and developing the HVI ecosystem – while also providing donations to the dogs in need. Incubation program: https://vizslainu.com/incubator/ Charity: https://vizslainu.com/charity/ Blog: https://vizslainu.com/blog/ #VizslaMarket (NFT Market: https://vizslamarket.io/) Self-developed NFT MARKET. The bottom line is the adoption of animals in the form of NFTs, of which more than 90% are donations on average. It is unique in the market because of what do you prefer? Trading random generated #jpeg or the picture of a real living animal which you support? Read more: https://vizslainu.com/nft-vizsla-market/ #VizslaSwap (DeFi: https://www.vizslaswap.com/) VizslaSwap is a decentralized exchange running on BNB Smart Chain with lots of features that let you trade and earn tokens. VizslaSwap Token is a perpetual deflation token with a sufficient burn mechanism. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the ecosystem and create a suitable and sustainable environment for people to liquidity mining and staking pools with high APR. Trade directly from your wallet app. VizslaSwap doesn’t hold your funds when you trade: you have 100% ownership of your own crypto. Read more: https://vizslainu.com/swap/ Официальный сайт: https://www.vizslaswap.com/ Купить VIZSLASWAP сейчас!

Токеномика и анализ цен VizslaSwap (VIZSLASWAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VizslaSwap (VIZSLASWAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 90,79M $ 90,79M $ 90,79M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 96,37K $ 96,37K $ 96,37K Исторический максимум: $ 0,03988794 $ 0,03988794 $ 0,03988794 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00106141 $ 0,00106141 $ 0,00106141 Узнайте больше о цене VizslaSwap (VIZSLASWAP)

Токеномика VizslaSwap (VIZSLASWAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VizslaSwap (VIZSLASWAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VIZSLASWAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VIZSLASWAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VIZSLASWAP, изучите текущую цену VIZSLASWAP!

Прогноз цены VIZSLASWAP Хотите узнать, куда может двигаться VIZSLASWAP? Наша страница прогноза цены VIZSLASWAP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена VIZSLASWAP прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!