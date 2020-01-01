Токеномика VizslaSwap (VIZSLASWAP)
Информация о VizslaSwap (VIZSLASWAP)
#Hungarian Vizsla Inu ECOSYSTEM!
#Hungarian Vizsla Inu Token: (WebSite: https://vizslainu.com/) The first major Hungarian investment & charity token on the Binance Smart Chain. We started as a memecoin, but our goal is to become a significant global altcoin. That’s why we are building a friendly crypto community, creating and developing the HVI ecosystem – while also providing donations to the dogs in need. Incubation program: https://vizslainu.com/incubator/ Charity: https://vizslainu.com/charity/ Blog: https://vizslainu.com/blog/
#VizslaMarket (NFT Market: https://vizslamarket.io/) Self-developed NFT MARKET. The bottom line is the adoption of animals in the form of NFTs, of which more than 90% are donations on average. It is unique in the market because of what do you prefer? Trading random generated #jpeg or the picture of a real living animal which you support? Read more: https://vizslainu.com/nft-vizsla-market/
#VizslaSwap (DeFi: https://www.vizslaswap.com/) VizslaSwap is a decentralized exchange running on BNB Smart Chain with lots of features that let you trade and earn tokens. VizslaSwap Token is a perpetual deflation token with a sufficient burn mechanism. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the ecosystem and create a suitable and sustainable environment for people to liquidity mining and staking pools with high APR. Trade directly from your wallet app. VizslaSwap doesn’t hold your funds when you trade: you have 100% ownership of your own crypto. Read more: https://vizslainu.com/swap/
Токеномика и анализ цен VizslaSwap (VIZSLASWAP)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене VizslaSwap (VIZSLASWAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика VizslaSwap (VIZSLASWAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики VizslaSwap (VIZSLASWAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов VIZSLASWAP, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов VIZSLASWAP.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VIZSLASWAP, изучите текущую цену VIZSLASWAP!
Прогноз цены VIZSLASWAP
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