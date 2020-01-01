Токеномика Vizion Protocol (VIZION)

Токеномика Vizion Protocol (VIZION)

Откройте для себя ключевую информацию о Vizion Protocol (VIZION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Vizion Protocol (VIZION)

ViZion Protocol is at the vanguard of transforming the entertainment landscape, particularly in Music, Film, and Entertainment, through the innovative use of blockchain technology.

$VIZION is the #1 Utility Project on Solana. $VIZION is one of the most talked about projects in Film, Music + Entertainment!

Официальный сайт:
https://www.vizionprotocol.io/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1JGfpcuLGtRqcGyBfx-olV0iEKvoVFiMQ/view?usp=drivesdk

Токеномика и анализ цен Vizion Protocol (VIZION)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vizion Protocol (VIZION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 28,54K
$ 28,54K$ 28,54K
Исторический максимум:
$ 0,03210998
$ 0,03210998$ 0,03210998
Исторический минимум:
$ 0,00024763
$ 0,00024763$ 0,00024763
Текущая цена:
$ 0,00028536
$ 0,00028536$ 0,00028536

Токеномика Vizion Protocol (VIZION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Vizion Protocol (VIZION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VIZION, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VIZION.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VIZION, изучите текущую цену VIZION!

Прогноз цены VIZION

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.