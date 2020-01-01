Токеномика Vizion Protocol (VIZION) Откройте для себя ключевую информацию о Vizion Protocol (VIZION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vizion Protocol (VIZION) ViZion Protocol is at the vanguard of transforming the entertainment landscape, particularly in Music, Film, and Entertainment, through the innovative use of blockchain technology. $VIZION is the #1 Utility Project on Solana. $VIZION is one of the most talked about projects in Film, Music + Entertainment! Официальный сайт: https://www.vizionprotocol.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1JGfpcuLGtRqcGyBfx-olV0iEKvoVFiMQ/view?usp=drivesdk Купить VIZION сейчас!

Токеномика и анализ цен Vizion Protocol (VIZION) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vizion Protocol (VIZION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,54K $ 28,54K $ 28,54K Исторический максимум: $ 0,03210998 $ 0,03210998 $ 0,03210998 Исторический минимум: $ 0,00024763 $ 0,00024763 $ 0,00024763 Текущая цена: $ 0,00028536 $ 0,00028536 $ 0,00028536 Узнайте больше о цене Vizion Protocol (VIZION)

Токеномика Vizion Protocol (VIZION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vizion Protocol (VIZION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VIZION, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VIZION. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VIZION, изучите текущую цену VIZION!

Прогноз цены VIZION Хотите узнать, куда может двигаться VIZION? Наша страница прогноза цены VIZION объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена VIZION прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!