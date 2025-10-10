Токеномика Virtual Trade Agent (VTA) Откройте для себя ключевую информацию о Virtual Trade Agent (VTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Virtual Trade Agent (VTA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Virtual Trade Agent (VTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,65K $ 6,65K $ 6,65K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 950,18K $ 950,18K $ 950,18K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,00K $ 7,00K $ 7,00K Исторический максимум: $ 0,056364 $ 0,056364 $ 0,056364 Исторический минимум: $ 0,00637739 $ 0,00637739 $ 0,00637739 Текущая цена: $ 0,00700327 $ 0,00700327 $ 0,00700327

Информация о Virtual Trade Agent (VTA) Your Autonomous Crypto Trading Partner Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn't just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what's going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in. ⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets Официальный сайт: https://virtualagent.trade/

Токеномика Virtual Trade Agent (VTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Virtual Trade Agent (VTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VTA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VTA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

