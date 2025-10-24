Текущая цена Virtual Trade Agent сегодня составляет 0,00607516 USD. Следите за обновлениями цены VTA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VTA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Virtual Trade Agent сегодня составляет 0,00607516 USD. Следите за обновлениями цены VTA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VTA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о VTA

Информация о цене VTA

Официальный сайт VTA

Токеномика VTA

Прогноз цен VTA

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Virtual Trade Agent

Цена Virtual Trade Agent (VTA)

Не в листинге

Текущая цена 1 VTA в USD:

$0,00607516
$0,00607516$0,00607516
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Virtual Trade Agent (VTA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 06:05:26 (UTC+8)

Информация о ценах Virtual Trade Agent (VTA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,056364
$ 0,056364$ 0,056364

$ 0,00601006
$ 0,00601006$ 0,00601006

--

--

0,00%

0,00%

Текущая цена Virtual Trade Agent (VTA) составляет $0,00607516. За последние 24 часа VTA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VTA за все время составляет $ 0,056364, а минимальная – $ 0,00601006.

Что касается краткосрочной динамики, VTA изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Virtual Trade Agent (VTA)

$ 5,77K
$ 5,77K$ 5,77K

--
----

$ 6,08K
$ 6,08K$ 6,08K

950,18K
950,18K 950,18K

1 000 000,0
1 000 000,0 1 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Virtual Trade Agent составляет $ 5,77K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VTA составляет 950,18K, а общее предложение – 1000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,08K.

История цен Virtual Trade Agent (VTA) в USD

За сегодня изменение цены Virtual Trade Agent на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Virtual Trade Agent на USD составило $ -0,0011872089.
За последние 60 дней изменение цены Virtual Trade Agent на USD составило $ -0,0017174112.
За последние 90 дней изменение цены Virtual Trade Agent на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0011872089-19,54%
60 дней$ -0,0017174112-28,26%
90 дней$ 0--

Что такое Virtual Trade Agent (VTA)

Your Autonomous Crypto Trading Partner

Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.

⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Virtual Trade Agent (VTA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Virtual Trade Agent (USD)

Сколько будет стоить Virtual Trade Agent (VTA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Virtual Trade Agent (VTA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Virtual Trade Agent.

Проверьте прогноз цены Virtual Trade Agent!

VTA на местную валюту

Токеномика Virtual Trade Agent (VTA)

Понимание токеномики Virtual Trade Agent (VTA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VTA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Virtual Trade Agent (VTA)

Сколько стоит Virtual Trade Agent (VTA) на сегодня?
Актуальная цена VTA в USD – 0,00607516 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VTA в USD?
Текущая цена VTA в USD составляет $ 0,00607516. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Virtual Trade Agent?
Рыночная капитализация VTA составляет $ 5,77K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VTA?
Циркулирующее предложение VTA составляет 950,18K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VTA?
VTA достиг максимальной цены (ATH) в 0,056364 USD.
Какова была минимальная цена VTA за все время (ATL)?
VTA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00601006 USD.
Каков объем торгов VTA?
Объем торгов за последние 24 часа для VTA составляет -- USD.
Вырастет ли VTA в цене в этом году?
VTA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VTA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 06:05:26 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Virtual Trade Agent (VTA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.