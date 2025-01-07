Цена Viking Token (VIKI)
Текущая цена Viking Token (VIKI) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена VIKI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Viking Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 183.57 USD
- Изменение цены Viking Token в течение дня составляет +3.74%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Viking Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Viking Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Viking Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Viking Token на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+3.74%
|30 дней
|$ 0
|-73.88%
|60 дней
|$ 0
|-43.15%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Viking Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.03%
+3.74%
+0.89%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Viking Swap 🔸 Bitcoin Aggregation Protocol Like other aggregator DEXs, Viking Swap uses similar functions. The features that distinguish Viking from other aggregator DEXs are; - Using the liquidity pools of Bitcoin DEXs - Bringing users into the Bitcoin ecosystem with various swap rewards - Unique platform features - Integration with emerging Bitcoin L2 technologies - Having a strong community 1) Swap and Earn VIKI: When you swap any trading pair, you earn VIKI Token. Reward Mechanism: 1 STX = 1 VIKI 2) Swap and Burn VIKI - Deflationary Effect: When you swap any trading pair, you run the VIKI burn mechanism. Burn Mechanism: 1 STX = 1 VIKI 3) Platform Fee: Aggregator protocols deduct a certain fee from each swap. This guarantees the smooth operation and sustainability of the platform. Viking Swap charges a 1% fee on each transaction and rewards its users with VIKI in return.
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