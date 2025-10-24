Что такое VIDT DAO (VIDT)

Источник VIDT DAO (VIDT) Официальный веб-сайт

Прогноз цены VIDT DAO (USD)

Сколько будет стоить VIDT DAO (VIDT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов VIDT DAO (VIDT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет?

VIDT на местную валюту

Токеномика VIDT DAO (VIDT)

Понимание токеномики VIDT DAO (VIDT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VIDT DAO (VIDT) Сколько стоит VIDT DAO (VIDT) на сегодня? Актуальная цена VIDT в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VIDT в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VIDT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация VIDT DAO? Рыночная капитализация VIDT составляет $ 68,42K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VIDT? Циркулирующее предложение VIDT составляет 869,80M USD . Какова была максимальная цена (ATH) VIDT? VIDT достиг максимальной цены (ATH) в 0,072876 USD . Какова была минимальная цена VIDT за все время (ATL)? VIDT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов VIDT? Объем торгов за последние 24 часа для VIDT составляет -- USD . Вырастет ли VIDT в цене в этом году? VIDT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VIDT для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии VIDT DAO (VIDT)