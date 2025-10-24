Текущая цена VIDT DAO сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены VIDT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VIDT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена VIDT DAO сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены VIDT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VIDT прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о VIDT

Информация о цене VIDT

Официальный сайт VIDT

Токеномика VIDT

Прогноз цен VIDT

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип VIDT DAO

Цена VIDT DAO (VIDT)

Не в листинге

Текущая цена 1 VIDT в USD:

--
----
+1,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены VIDT DAO (VIDT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:39:09 (UTC+8)

Информация о ценах VIDT DAO (VIDT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,072876
$ 0,072876$ 0,072876

$ 0
$ 0$ 0

--

+1,91%

+4,07%

+4,07%

Текущая цена VIDT DAO (VIDT) составляет --. За последние 24 часа VIDT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VIDT за все время составляет $ 0,072876, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, VIDT изменился на -- за последний час, на +1,91% за 24 часа и на +4,07% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация VIDT DAO (VIDT)

$ 68,42K
$ 68,42K$ 68,42K

--
----

$ 78,66K
$ 78,66K$ 78,66K

869,80M
869,80M 869,80M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация VIDT DAO составляет $ 68,42K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VIDT составляет 869,80M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 78,66K.

История цен VIDT DAO (VIDT) в USD

За сегодня изменение цены VIDT DAO на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены VIDT DAO на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены VIDT DAO на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены VIDT DAO на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,91%
30 дней$ 0-81,16%
60 дней$ 0-78,68%
90 дней$ 0--

Что такое VIDT DAO (VIDT)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник VIDT DAO (VIDT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены VIDT DAO (USD)

Сколько будет стоить VIDT DAO (VIDT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов VIDT DAO (VIDT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для VIDT DAO.

Проверьте прогноз цены VIDT DAO!

VIDT на местную валюту

Токеномика VIDT DAO (VIDT)

Понимание токеномики VIDT DAO (VIDT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VIDT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VIDT DAO (VIDT)

Сколько стоит VIDT DAO (VIDT) на сегодня?
Актуальная цена VIDT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VIDT в USD?
Текущая цена VIDT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация VIDT DAO?
Рыночная капитализация VIDT составляет $ 68,42K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VIDT?
Циркулирующее предложение VIDT составляет 869,80M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VIDT?
VIDT достиг максимальной цены (ATH) в 0,072876 USD.
Какова была минимальная цена VIDT за все время (ATL)?
VIDT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов VIDT?
Объем торгов за последние 24 часа для VIDT составляет -- USD.
Вырастет ли VIDT в цене в этом году?
VIDT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VIDT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:39:09 (UTC+8)

Важные обновления индустрии VIDT DAO (VIDT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.