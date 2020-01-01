Токеномика Viction Bridged USDT (USDT) Откройте для себя ключевую информацию о Viction Bridged USDT (USDT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Viction Bridged USDT (USDT) Bridged USDT on Viction, minted by Arken Finance, enables seamless cross-chain transfers of USDT between Viction and other supported networks. Designed for efficiency and security, it allows users to leverage the Viction ecosystem for trading, liquidity provision, and DeFi applications. Users can bridge USDT via Arken Bridge or RabbitSwap and trade it on decentralized exchanges, ensuring smooth interoperability and accessibility. Официальный сайт: https://arken.ag/bridge Купить USDT сейчас!

Токеномика и анализ цен Viction Bridged USDT (USDT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Viction Bridged USDT (USDT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 68,67K $ 68,67K $ 68,67K Общее предложение: $ 137,26K $ 137,26K $ 137,26K Оборотное предложение: $ 137,26K $ 137,26K $ 137,26K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 68,67K $ 68,67K $ 68,67K Исторический максимум: $ 2,0 $ 2,0 $ 2,0 Исторический минимум: $ 0,494896 $ 0,494896 $ 0,494896 Текущая цена: $ 0,500273 $ 0,500273 $ 0,500273 Узнайте больше о цене Viction Bridged USDT (USDT)

Токеномика Viction Bridged USDT (USDT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Viction Bridged USDT (USDT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDT, изучите текущую цену USDT!

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