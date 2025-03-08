Цена Viction Bridged USDT (USDT)
Текущая цена Viction Bridged USDT (USDT) сегодня составляет 0.999388 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 170.03K USD. Цена USDT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Viction Bridged USDT:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.54K USD
- Изменение цены Viction Bridged USDT в течение дня составляет -0.42%
- Оборотное предложение составляет 170.01K USD
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За сегодня изменение цены Viction Bridged USDT на USD составило $ -0.0042220905000364.
За последние 30 дней изменение цены Viction Bridged USDT на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Viction Bridged USDT на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Viction Bridged USDT на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0042220905000364
|-0.42%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Viction Bridged USDT: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.31%
-0.42%
-1.02%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Bridged USDT on Viction, minted by Arken Finance, enables seamless cross-chain transfers of USDT between Viction and other supported networks. Designed for efficiency and security, it allows users to leverage the Viction ecosystem for trading, liquidity provision, and DeFi applications. Users can bridge USDT via Arken Bridge or RabbitSwap and trade it on decentralized exchanges, ensuring smooth interoperability and accessibility.
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