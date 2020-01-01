Токеномика Vetter (VETTER)

Токеномика Vetter (VETTER)

Откройте для себя ключевую информацию о Vetter (VETTER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Vetter (VETTER)

Vetter Token, where crowdsourcing meets a.i. and gamification to empower the crypto investor. Reinventing the Crypto Research Game.

Vetter Token, helping crypto insiders become a better Vetter. Crypto Calendar helps identify the projects most likely to 2x to 1000x based on poster history.

Vetter Token (VETTER) makes crypto research fun! With a proven use case, the dApp highlights projects worth researching by ranking the poster’s performance. Add in compensation, points, tipping and a bad-ass interface, and you have the best crypto research tool at your fingertips.

Официальный сайт:
https://vetter.ai/

Токеномика и анализ цен Vetter (VETTER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vetter (VETTER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 4,00B
$ 4,00B$ 4,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 152,55K
$ 152,55K$ 152,55K
Исторический максимум:
$ 0,02116124
$ 0,02116124$ 0,02116124
Исторический минимум:
$ 0,00003265
$ 0,00003265$ 0,00003265
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Vetter (VETTER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Vetter (VETTER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VETTER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VETTER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VETTER, изучите текущую цену VETTER!

Прогноз цены VETTER

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.