Токеномика VetMe (VETME) Откройте для себя ключевую информацию о VetMe (VETME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VetMe (VETME) VetMe is a blockchain-based vetting and escrow service that aims to provide a platform for professionals to conduct transactions securely. The company has released a beta version of its peer-to-peer escrow service and a prototype of its over-the-counter trading platform. The VetMe token can be used for staking, which will earn holders a share of the platform's profits, and for paying zero fees on the platform. Holding a certain amount of tokens will also unlock premium features in the future. The VetMe token can be used for P2P escrow service for crypto users, OTC escrow service for traders, and KYC service for users to verify the identity of their clients. Официальный сайт: https://vetmeblock.com Купить VETME сейчас!

Токеномика и анализ цен VetMe (VETME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VetMe (VETME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 237,21K $ 237,21K $ 237,21K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 977,33M $ 977,33M $ 977,33M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 242,72K $ 242,72K $ 242,72K Исторический максимум: $ 0,00537621 $ 0,00537621 $ 0,00537621 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00024271 $ 0,00024271 $ 0,00024271 Узнайте больше о цене VetMe (VETME)

Токеномика VetMe (VETME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VetMe (VETME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VETME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VETME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VETME, изучите текущую цену VETME!

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