Цена Verum Coin (VERUM)
Текущая цена Verum Coin (VERUM) сегодня составляет 1,146.23 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 107.09M USD. Цена VERUM к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Verum Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 199.65K USD
- Изменение цены Verum Coin в течение дня составляет -0.52%
- Оборотное предложение составляет 93.40K USD
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За сегодня изменение цены Verum Coin на USD составило $ -6.097590391687.
За последние 30 дней изменение цены Verum Coin на USD составило $ +103.8329638950.
За последние 60 дней изменение цены Verum Coin на USD составило $ +500.3379917250.
За последние 90 дней изменение цены Verum Coin на USD составило $ +543.8453886492781.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -6.097590391687
|-0.52%
|30 дней
|$ +103.8329638950
|+9.06%
|60 дней
|$ +500.3379917250
|+43.65%
|90 дней
|$ +543.8453886492781
|+90.28%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Verum Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.77%
-0.52%
-46.68%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The security of the network is ensured through robust mathematical principles, granting individuals greater control over their assets. With accelerated transaction confirmation times and enhanced storage efficiency, Verum Coin strives to redefine the landscape of peer-to-peer transactions. Verum Coin serves as the native currency within the Verum ecosystem. Holders can use it for various purposes, including paying for premium features, tip content creators, make in-game purchases and rewards, participate in e-commerce transactions (pay in merchants), convert Verum Coin to fiat currency. Privacy: Verum Coin ensures user anonymity through advanced cryptographic techniques. Speed: Accelerated transaction confirmation times for seamless payments. Storage Efficiency: Efficient blockchain design for scalability.
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