Токеномика Veritaseum (VERI) Откройте для себя ключевую информацию о Veritaseum (VERI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Veritaseum (VERI) Veritaseum builds blockchain-based, peer-to-peer capital markets as software on a global scale. We enable the seamless connection of parties and assets without the need for a third or authoritarian interest. Any entity with internet access can participate in these capital markets on a peer-to-peer and one-on-one basis. Официальный сайт: http://veritas.veritaseum.com/ Купить VERI сейчас!

Токеномика и анализ цен Veritaseum (VERI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Veritaseum (VERI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,98B $ 2,98B $ 2,98B Исторический максимум: $ 465,93 $ 465,93 $ 465,93 Исторический минимум: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Текущая цена: $ 29,77 $ 29,77 $ 29,77 Узнайте больше о цене Veritaseum (VERI)

Токеномика Veritaseum (VERI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Veritaseum (VERI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VERI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VERI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VERI, изучите текущую цену VERI!

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