Токеномика Verified USD (USDV) Откройте для себя ключевую информацию о Verified USD (USDV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Verified USD (USDV) A native omnichain stablecoin backed 1:1 with tokenized short-term treasuries and repos, and pegged to the equivalent value of 1 US dollar. Официальный сайт: https://usdv.money/ Купить USDV сейчас!

Токеномика и анализ цен Verified USD (USDV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Verified USD (USDV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 229,92K $ 229,92K $ 229,92K Общее предложение: $ 605,57K $ 605,57K $ 605,57K Оборотное предложение: $ 605,57K $ 605,57K $ 605,57K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 229,92K $ 229,92K $ 229,92K Исторический максимум: $ 1,034 $ 1,034 $ 1,034 Исторический минимум: $ 0,09982 $ 0,09982 $ 0,09982 Текущая цена: $ 0,377906 $ 0,377906 $ 0,377906 Узнайте больше о цене Verified USD (USDV)

Токеномика Verified USD (USDV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Verified USD (USDV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDV, изучите текущую цену USDV!

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