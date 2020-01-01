Токеномика VeraOne (VRO) Откройте для себя ключевую информацию о VeraOne (VRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VeraOne (VRO) VeraOne is a gold-backed stablecoin, made by the French leader in sales and safekeeping of physical gold and silver assets. Официальный сайт: https://veraone.io/ Купить VRO сейчас!

Токеномика и анализ цен VeraOne (VRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VeraOne (VRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,44M $ 30,44M $ 30,44M Общее предложение: $ 287,71K $ 287,71K $ 287,71K Оборотное предложение: $ 287,71K $ 287,71K $ 287,71K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,44M $ 30,44M $ 30,44M Исторический максимум: $ 117,0 $ 117,0 $ 117,0 Исторический минимум: $ 41,55 $ 41,55 $ 41,55 Текущая цена: $ 105,82 $ 105,82 $ 105,82 Узнайте больше о цене VeraOne (VRO)

Токеномика VeraOne (VRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VeraOne (VRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VRO, изучите текущую цену VRO!

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