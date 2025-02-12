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Цена Venus ETH (VETH)

USD

График цены Venus ETH (VETH) в реальном времени

$54.22
$54.22$54.22
-2.60%(1D)

Цена Venus ETH (VETH) сегодня

Текущая цена Venus ETH (VETH) сегодня составляет 54.17 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена VETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Venus ETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Venus ETH в течение дня составляет -2.68%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Venus ETH (VETH) - USD

За сегодня изменение цены Venus ETH на USD составило $ -1.49446136914801.
За последние 30 дней изменение цены Venus ETH на USD составило $ -10.9300054910.
За последние 60 дней изменение цены Venus ETH на USD составило $ -18.0639344750.
За последние 90 дней изменение цены Venus ETH на USD составило $ -12.24445502238538.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -1.49446136914801-2.68%
30 дней$ -10.9300054910-20.17%
60 дней$ -18.0639344750-33.34%
90 дней$ -12.24445502238538-18.43%

Анализ цен Venus ETH (VETH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Venus ETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 53.83
$ 53.83$ 53.83

$ 56.61
$ 56.61$ 56.61

$ 98.04
$ 98.04$ 98.04

-0.09%

-2.68%

-4.67%

Рыночная информация Venus ETH (VETH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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Что такое Venus ETH (VETH)

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Venus ETH (VETH)

Официальный веб-сайт

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VETH на местную валюту

1 VETH к AUD
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1 VETH к GBP
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1 VETH к EUR
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1 VETH к USD
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1 VETH к JPY
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