Текущая цена Velocis AI сегодня составляет 0,00000946 USD. Следите за обновлениями цены VECAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VECAI прямо сейчас на MEXC.

Логотип Velocis AI

Цена Velocis AI (VECAI)

Не в листинге

Текущая цена 1 VECAI в USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Velocis AI (VECAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 06:05:00 (UTC+8)

Информация о ценах Velocis AI (VECAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00006838
$ 0,00006838$ 0,00006838

$ 0,00000939
$ 0,00000939$ 0,00000939

--

--

-13,97%

-13,97%

Текущая цена Velocis AI (VECAI) составляет $0,00000946. За последние 24 часа VECAI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VECAI за все время составляет $ 0,00006838, а минимальная – $ 0,00000939.

Что касается краткосрочной динамики, VECAI изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -13,97% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Velocis AI (VECAI)

$ 8,05K
$ 8,05K$ 8,05K

--
----

$ 9,46K
$ 9,46K$ 9,46K

851,00M
851,00M 851,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Velocis AI составляет $ 8,05K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VECAI составляет 851,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,46K.

История цен Velocis AI (VECAI) в USD

За сегодня изменение цены Velocis AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Velocis AI на USD составило $ -0,0000013672.
За последние 60 дней изменение цены Velocis AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Velocis AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0000013672-14,45%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Velocis AI (VECAI)

Velocis AI is a next generation AI + Web3 ecosystem designed to bring intelligent, interactive, and practical AI agents into the blockchain world.

At its core, Velocis introduces virtual AI characters . not just for casual chat, but for real utility:

Veco helps developers with coding, smart contract debugging, and technical education.

Voxe focuses on crypto market analysis and sentiment tracking.

Velys guides users through Web3 culture, learning, and onboarding.

Each AI character is powered by a hybrid architecture (LLM + NLM), giving them accuracy, adaptability, and unique personalities. Users can interact in real time, save sessions as PDFs, and soon connect via wallet login to unlock premium, token powered features.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Velocis AI (VECAI)

Прогноз цены Velocis AI (USD)

Сколько будет стоить Velocis AI (VECAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Velocis AI (VECAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Velocis AI.

Проверьте прогноз цены Velocis AI!

VECAI на местную валюту

Токеномика Velocis AI (VECAI)

Понимание токеномики Velocis AI (VECAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VECAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Velocis AI (VECAI)

Сколько стоит Velocis AI (VECAI) на сегодня?
Актуальная цена VECAI в USD – 0,00000946 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VECAI в USD?
Текущая цена VECAI в USD составляет $ 0,00000946. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Velocis AI?
Рыночная капитализация VECAI составляет $ 8,05K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VECAI?
Циркулирующее предложение VECAI составляет 851,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VECAI?
VECAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00006838 USD.
Какова была минимальная цена VECAI за все время (ATL)?
VECAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000939 USD.
Каков объем торгов VECAI?
Объем торгов за последние 24 часа для VECAI составляет -- USD.
Вырастет ли VECAI в цене в этом году?
VECAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VECAI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 06:05:00 (UTC+8)

