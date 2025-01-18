Цена Vegasino (VEGAS)
Текущая цена Vegasino (VEGAS) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена VEGAS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Vegasino:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.61 USD
- Изменение цены Vegasino в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене VEGAS к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах VEGAS.
За сегодня изменение цены Vegasino на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Vegasino на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Vegasino на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Vegasino на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|+3.16%
|60 дней
|$ 0
|+12.71%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Vegasino: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
--
-1.00%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
One stop destination for both high rollers and casual players, Vegasino is all set to revolutionize the online and crypto casino experience. With thousands of demonstrably fair games available to play, the multichain casino has been designed by the award-winning team behind Nevada Casino from the ground up to address existing online gambling limitations and issues. With a strong community backing, new and old investors alike can feel secure knowing that this loved, tried and tested project with its steel-like foundation has nowhere to go but up. $VEGAS is the native token of the platform . The token is designed to bring value to the platform and give governance powers to its community. In addition to it being the native asset of a desirable crypto casino project, $VEGAS also benefits from the team’s commitment to reserve 20% of the platform’s profits for buyback and burn. This ensures a constantly rising floor for $VEGAS. Holders will also be able to stake their $VEGAS tokens for a generous 33% APY.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 VEGAS к AUD
A$--
|1 VEGAS к GBP
￡--
|1 VEGAS к EUR
€--
|1 VEGAS к USD
$--
|1 VEGAS к MYR
RM--
|1 VEGAS к TRY
₺--
|1 VEGAS к JPY
¥--
|1 VEGAS к RUB
₽--
|1 VEGAS к INR
₹--
|1 VEGAS к IDR
Rp--
|1 VEGAS к PHP
₱--
|1 VEGAS к EGP
￡E.--
|1 VEGAS к BRL
R$--
|1 VEGAS к CAD
C$--
|1 VEGAS к BDT
৳--
|1 VEGAS к NGN
₦--
|1 VEGAS к UAH
₴--
|1 VEGAS к VES
Bs--
|1 VEGAS к PKR
Rs--
|1 VEGAS к KZT
₸--
|1 VEGAS к THB
฿--
|1 VEGAS к TWD
NT$--
|1 VEGAS к CHF
Fr--
|1 VEGAS к HKD
HK$--
|1 VEGAS к MAD
.د.م--