Токеномика VedoraAI (VED) Откройте для себя ключевую информацию о VedoraAI (VED), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VedoraAI (VED) Vedora AI is essentially a Layer 2 blockchain purpose-built for AI-driven decentralized applications. The scalable, low-cost infrastructure is optimized for AI agents and machine learning systems, providing the perfect environment for innovation. The development of AI Layer 2 blockchains like Vedora AI represents a significant step forward in making AI more efficient, accessible, and decentralised. These technologies offer a practical solution to some of the biggest challenges in AI and blockchain, such as scalability, cost, and data privacy. By decentralising the infrastructure needed for AI, platforms like Vedora AI not only reduce costs but also open the door for more people and organisations to participate in the AI economy. This democratization of AI could lead to faster innovation and a more equitable distribution of the benefits of these technologies. Официальный сайт: https://vedora.ai/ Whitepaper: https://docs.vedora.ai/ Купить VED сейчас!

Токеномика и анализ цен VedoraAI (VED) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VedoraAI (VED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,19M $ 22,19M $ 22,19M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 85,96M $ 85,96M $ 85,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,81M $ 25,81M $ 25,81M Исторический максимум: $ 0,484201 $ 0,484201 $ 0,484201 Исторический минимум: $ 0,00602294 $ 0,00602294 $ 0,00602294 Текущая цена: $ 0,25812 $ 0,25812 $ 0,25812 Узнайте больше о цене VedoraAI (VED)

Токеномика VedoraAI (VED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VedoraAI (VED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VED, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VED. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VED, изучите текущую цену VED!

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