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Цена Vector Reserve Staked vETH (SVETH)

USD

График цены Vector Reserve Staked vETH (SVETH) в реальном времени

$4,345.27
$4,345.27$4,345.27
0.00%(1D)

Цена Vector Reserve Staked vETH (SVETH) сегодня

Текущая цена Vector Reserve Staked vETH (SVETH) сегодня составляет 4,345.27 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 183.03K USD. Цена SVETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Vector Reserve Staked vETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 18.99 USD
- Изменение цены Vector Reserve Staked vETH в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 37.53 USD

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Ценовые показатели Vector Reserve Staked vETH (SVETH) - USD

За сегодня изменение цены Vector Reserve Staked vETH на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Vector Reserve Staked vETH на USD составило $ +46.2089047610.
За последние 60 дней изменение цены Vector Reserve Staked vETH на USD составило $ +1,374.6787422670.
За последние 90 дней изменение цены Vector Reserve Staked vETH на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ +46.2089047610+1.06%
60 дней$ +1,374.6787422670+31.64%
90 дней$ 0--

Анализ цен Vector Reserve Staked vETH (SVETH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Vector Reserve Staked vETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
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$ 0$ 0

$ 4,781.82
$ 4,781.82$ 4,781.82

--

--

-8.30%

Рыночная информация Vector Reserve Staked vETH (SVETH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 183.03K
$ 183.03K$ 183.03K

$ 18.99
$ 18.99$ 18.99

37.53
37.53 37.53

Что такое Vector Reserve Staked vETH (SVETH)

Vector Reserve is DeFi’s first Liquidity Layer and issuer of the first LPD: vETH. Powered by EigenLayer and Superfluid Staking.

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Источник Vector Reserve Staked vETH (SVETH)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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