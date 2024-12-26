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Цена Vector Reserve (VEC)

USD

График цены Vector Reserve (VEC) в реальном времени

$1.3
$1.3$1.3
0.00%(1D)

Цена Vector Reserve (VEC) сегодня

Текущая цена Vector Reserve (VEC) сегодня составляет 1.3 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.08M USD. Цена VEC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Vector Reserve:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 42.88 USD
- Изменение цены Vector Reserve в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 827.56K USD

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Ценовые показатели Vector Reserve (VEC) - USD

За сегодня изменение цены Vector Reserve на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Vector Reserve на USD составило $ +1.1134923800.
За последние 60 дней изменение цены Vector Reserve на USD составило $ -0.1643262400.
За последние 90 дней изменение цены Vector Reserve на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ +1.1134923800+85.65%
60 дней$ -0.1643262400-12.64%
90 дней$ 0--

Анализ цен Vector Reserve (VEC)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Vector Reserve: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

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$ 58.06
$ 58.06$ 58.06

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Рыночная информация Vector Reserve (VEC)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

$ 42.88
$ 42.88$ 42.88

827.56K
827.56K 827.56K

Что такое Vector Reserve (VEC)

Vector Reserve is DeFi’s first Liquidity Layer and issuer of the first LPD: vETH. Powered by EigenLayer and Superfluid Staking

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Источник Vector Reserve (VEC)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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