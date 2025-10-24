Текущая цена Vector AI сегодня составляет 0,000006 USD. Следите за обновлениями цены VECTOR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VECTOR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Vector AI сегодня составляет 0,000006 USD. Следите за обновлениями цены VECTOR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VECTOR прямо сейчас на MEXC.

Логотип Vector AI

Цена Vector AI (VECTOR)

Не в листинге

Текущая цена 1 VECTOR в USD:

--
----
0,00%1D
USD
График цены Vector AI (VECTOR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 06:04:53 (UTC+8)

Информация о ценах Vector AI (VECTOR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00089598
$ 0,00089598$ 0,00089598

$ 0,00000593
$ 0,00000593$ 0,00000593

--

--

-30,17%

-30,17%

Текущая цена Vector AI (VECTOR) составляет $0,000006. За последние 24 часа VECTOR торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VECTOR за все время составляет $ 0,00089598, а минимальная – $ 0,00000593.

Что касается краткосрочной динамики, VECTOR изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -30,17% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Vector AI (VECTOR)

$ 5,42K
$ 5,42K$ 5,42K

--
----

$ 6,00K
$ 6,00K$ 6,00K

903,11M
903,11M 903,11M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Vector AI составляет $ 5,42K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VECTOR составляет 903,11M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,00K.

История цен Vector AI (VECTOR) в USD

За сегодня изменение цены Vector AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Vector AI на USD составило $ -0,0000056703.
За последние 60 дней изменение цены Vector AI на USD составило $ -0,0000058996.
За последние 90 дней изменение цены Vector AI на USD составило $ -0,0004959122387177174.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0000056703-94,50%
60 дней$ -0,0000058996-98,32%
90 дней$ -0,0004959122387177174-98,80%

Что такое Vector AI (VECTOR)

VECTOR AI is a blockchain intelligence company building VGPT — an advanced AI framework that combines DYOR automation, smart contract analysis, and real-time on-chain reasoning. By bridging on-chain data, off-chain APIs, and LLM-powered logic, VGPT delivers actionable insights and enables direct blockchain interactions, deeper analysis into WHY a token is safe/dangerous and more — all in natural language.

Источник Vector AI (VECTOR)

Прогноз цены Vector AI (USD)

Сколько будет стоить Vector AI (VECTOR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Vector AI (VECTOR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Vector AI.

Проверьте прогноз цены Vector AI!

VECTOR на местную валюту

Токеномика Vector AI (VECTOR)

Понимание токеномики Vector AI (VECTOR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VECTOR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Vector AI (VECTOR)

Сколько стоит Vector AI (VECTOR) на сегодня?
Актуальная цена VECTOR в USD – 0,0000060 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VECTOR в USD?
Текущая цена VECTOR в USD составляет $ 0,0000060. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Vector AI?
Рыночная капитализация VECTOR составляет $ 5,42K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VECTOR?
Циркулирующее предложение VECTOR составляет 903,11M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VECTOR?
VECTOR достиг максимальной цены (ATH) в 0,00089598 USD.
Какова была минимальная цена VECTOR за все время (ATL)?
VECTOR достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000593 USD.
Каков объем торгов VECTOR?
Объем торгов за последние 24 часа для VECTOR составляет -- USD.
Вырастет ли VECTOR в цене в этом году?
VECTOR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VECTOR для более подробного анализа.
