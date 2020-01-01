Токеномика Vaultka (VKA)

Токеномика Vaultka (VKA)

Откройте для себя ключевую информацию о Vaultka (VKA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Vaultka (VKA)

Vaultka is a DeFi protocol with clear market positioning as the catalyst of Decentralized Perpetual Exchange (Perp DEX) on Arbitrum

$VKA is the Governance token of Vaultka

Utility: Reward Boosts Protocol fee share Voting gauges Deflationary mechanism Leaderboard points

Официальный сайт:
https://www.vaultka.com/
Whitepaper:
https://docs.vaultka.com/welcome-to-vaultka/overview

Токеномика и анализ цен Vaultka (VKA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vaultka (VKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 251,34K
$ 251,34K$ 251,34K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 40,95M
$ 40,95M$ 40,95M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 613,76K
$ 613,76K$ 613,76K
Исторический максимум:
$ 0,300445
$ 0,300445$ 0,300445
Исторический минимум:
$ 0,00548097
$ 0,00548097$ 0,00548097
Текущая цена:
$ 0,00614249
$ 0,00614249$ 0,00614249

Токеномика Vaultka (VKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Vaultka (VKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VKA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VKA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VKA, изучите текущую цену VKA!

Прогноз цены VKA

Хотите узнать, куда может двигаться VKA? Наша страница прогноза цены VKA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.