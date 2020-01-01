Токеномика Vaultka (VKA) Откройте для себя ключевую информацию о Vaultka (VKA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vaultka (VKA) Vaultka is a DeFi protocol with clear market positioning as the catalyst of Decentralized Perpetual Exchange (Perp DEX) on Arbitrum $VKA is the Governance token of Vaultka Utility: Reward Boosts Protocol fee share Voting gauges Deflationary mechanism Leaderboard points Официальный сайт: https://www.vaultka.com/ Whitepaper: https://docs.vaultka.com/welcome-to-vaultka/overview Купить VKA сейчас!

Токеномика и анализ цен Vaultka (VKA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vaultka (VKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 251,34K $ 251,34K $ 251,34K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 40,95M $ 40,95M $ 40,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 613,76K $ 613,76K $ 613,76K Исторический максимум: $ 0,300445 $ 0,300445 $ 0,300445 Исторический минимум: $ 0,00548097 $ 0,00548097 $ 0,00548097 Текущая цена: $ 0,00614249 $ 0,00614249 $ 0,00614249 Узнайте больше о цене Vaultka (VKA)

Токеномика Vaultka (VKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vaultka (VKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VKA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VKA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VKA, изучите текущую цену VKA!

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