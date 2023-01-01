Токеномика VaultCraft (VCX) Откройте для себя ключевую информацию о VaultCraft (VCX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VaultCraft (VCX) VaultCraft is your no-code, DeFi toolkit for building automated, non-custodial yield strategies on any evm-chain. Официальный сайт: https://vaultcraft.io/ Whitepaper: https://github.com/code-423n4/2023-01-popcorn/blob/main/WhitePaper.pdf Купить VCX сейчас!

Токеномика и анализ цен VaultCraft (VCX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VaultCraft (VCX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,20M $ 4,20M $ 4,20M Общее предложение: $ 812,13M $ 812,13M $ 812,13M Оборотное предложение: $ 756,80M $ 756,80M $ 756,80M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,51M $ 4,51M $ 4,51M Исторический максимум: $ 0,156593 $ 0,156593 $ 0,156593 Исторический минимум: $ 0,00119785 $ 0,00119785 $ 0,00119785 Текущая цена: $ 0,0055553 $ 0,0055553 $ 0,0055553 Узнайте больше о цене VaultCraft (VCX)

Токеномика VaultCraft (VCX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VaultCraft (VCX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VCX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VCX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VCX, изучите текущую цену VCX!

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