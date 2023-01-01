Токеномика VaultCraft (VCX)

Токеномика VaultCraft (VCX)

Откройте для себя ключевую информацию о VaultCraft (VCX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о VaultCraft (VCX)

VaultCraft is your no-code, DeFi toolkit for building automated, non-custodial yield strategies on any evm-chain.

Официальный сайт:
https://vaultcraft.io/
Whitepaper:
https://github.com/code-423n4/2023-01-popcorn/blob/main/WhitePaper.pdf

Токеномика и анализ цен VaultCraft (VCX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене VaultCraft (VCX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,20M
$ 4,20M$ 4,20M
Общее предложение:
$ 812,13M
$ 812,13M$ 812,13M
Оборотное предложение:
$ 756,80M
$ 756,80M$ 756,80M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,51M
$ 4,51M$ 4,51M
Исторический максимум:
$ 0,156593
$ 0,156593$ 0,156593
Исторический минимум:
$ 0,00119785
$ 0,00119785$ 0,00119785
Текущая цена:
$ 0,0055553
$ 0,0055553$ 0,0055553

Токеномика VaultCraft (VCX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики VaultCraft (VCX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VCX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VCX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VCX, изучите текущую цену VCX!

Прогноз цены VCX

Хотите узнать, куда может двигаться VCX? Наша страница прогноза цены VCX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.