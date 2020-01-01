Токеномика Vault Zero (VZ) Откройте для себя ключевую информацию о Vault Zero (VZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vault Zero (VZ) VaultZero is a cutting-edge gamified Web3 platform that leverages advanced multi-agent AI to redefine user interaction and engagement. Designed for explorers and innovators, it offers a unique fusion of AI, strategy, and decentralized rewards. Players participate in games, challenges, and strategic decisions, unlocking rewards while pushing boundaries of creativity and boldness in an ever-evolving digital landscape. Официальный сайт: https://www.vaultzero.ai Купить VZ сейчас!

Токеномика и анализ цен Vault Zero (VZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vault Zero (VZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 277,66K $ 277,66K $ 277,66K Общее предложение: $ 2,44B $ 2,44B $ 2,44B Оборотное предложение: $ 2,44B $ 2,44B $ 2,44B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 277,66K $ 277,66K $ 277,66K Исторический максимум: $ 0,00107794 $ 0,00107794 $ 0,00107794 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011391 $ 0,00011391 $ 0,00011391 Узнайте больше о цене Vault Zero (VZ)

Токеномика Vault Zero (VZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vault Zero (VZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VZ, изучите текущую цену VZ!

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