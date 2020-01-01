Токеномика Vault Zero (VZ)

Токеномика Vault Zero (VZ)

Откройте для себя ключевую информацию о Vault Zero (VZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Vault Zero (VZ)

VaultZero is a cutting-edge gamified Web3 platform that leverages advanced multi-agent AI to redefine user interaction and engagement. Designed for explorers and innovators, it offers a unique fusion of AI, strategy, and decentralized rewards. Players participate in games, challenges, and strategic decisions, unlocking rewards while pushing boundaries of creativity and boldness in an ever-evolving digital landscape.

Официальный сайт:
https://www.vaultzero.ai

Токеномика и анализ цен Vault Zero (VZ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vault Zero (VZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 277,66K
$ 277,66K$ 277,66K
Общее предложение:
$ 2,44B
$ 2,44B$ 2,44B
Оборотное предложение:
$ 2,44B
$ 2,44B$ 2,44B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 277,66K
$ 277,66K$ 277,66K
Исторический максимум:
$ 0,00107794
$ 0,00107794$ 0,00107794
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00011391
$ 0,00011391$ 0,00011391

Токеномика Vault Zero (VZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Vault Zero (VZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VZ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VZ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VZ, изучите текущую цену VZ!

Прогноз цены VZ

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.