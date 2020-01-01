Токеномика Vault Overflow (VAULT)

Токеномика Vault Overflow (VAULT)

Откройте для себя ключевую информацию о Vault Overflow (VAULT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Vault Overflow (VAULT)

We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex.

This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including:

  • An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits
  • Portfolio Management
  • Long term positions building tools like DCA and auto-invest
  • Spot token trading
  • Low leverage futures products
  • A series of auto-rebalancing indexes for top tokens
  • More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions
  • Hyperliquid EVM support for money markets and more

Официальный сайт:
https://www.vaultoverflow.com/

Токеномика и анализ цен Vault Overflow (VAULT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vault Overflow (VAULT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 219,07K
$ 219,07K$ 219,07K
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 3,69M
$ 3,69M$ 3,69M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 593,01K
$ 593,01K$ 593,01K
Исторический максимум:
$ 0,276619
$ 0,276619$ 0,276619
Исторический минимум:
$ 0,059308
$ 0,059308$ 0,059308
Текущая цена:
$ 0,05932
$ 0,05932$ 0,05932

Токеномика Vault Overflow (VAULT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Vault Overflow (VAULT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VAULT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VAULT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VAULT, изучите текущую цену VAULT!

Прогноз цены VAULT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.