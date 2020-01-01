Токеномика VaporNodes (VPND) Откройте для себя ключевую информацию о VaporNodes (VPND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VaporNodes (VPND) "VaporNodes is a hybrid NaaS + DaaS protocol where you get exposure to multi-chain DeFi protocols and Nodes, earning lifetime passive income by participating with a node. We aim to make DeFi affordable to everyone, that's why you can create a node starting from 1000 VPND. If by chance you need to sell a large amount, $20K+, we recommend using out OTC option within our discord to help keep the protocol Healthy! https://discord.gg/TRAgAaNVku When you create a node, you participate in the protocol saving you high fees, and being able to compound your yields easily. VaporNodes will be controlled by governance, where everyone can make proposal and if you own a node you get a vote." Официальный сайт: https://vapornodes.finance Купить VPND сейчас!

Токеномика и анализ цен VaporNodes (VPND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VaporNodes (VPND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 692,39K $ 692,39K $ 692,39K Исторический максимум: $ 0,117692 $ 0,117692 $ 0,117692 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00069237 $ 0,00069237 $ 0,00069237 Узнайте больше о цене VaporNodes (VPND)

Токеномика VaporNodes (VPND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VaporNodes (VPND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VPND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VPND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VPND, изучите текущую цену VPND!

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