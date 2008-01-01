Токеномика UwU Lend (UWU) Откройте для себя ключевую информацию о UwU Lend (UWU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UwU Lend (UWU) UwU Lend is a liquidity market that offers depositing and borrowing. Users earn interest on deposits and pay interest to borrow. This provides the ability to free capital against assets users are planning to hold for utilization in other investments, leveraging, or expenses. Outstanding loans have more collateral backing them than debt, known as overcollateralization. This eliminates risk of non-payment for depositors. The UwU treasury earns a small amount of fees to cover bad debt in the event of extreme volatility. Borrowers do not have a repayment schedule with no limit on loan duration. UwU Lend is non-custodial; no user funds can be seized by the protocol. Официальный сайт: https://www.uwulend.fi/ Купить UWU сейчас!

Токеномика и анализ цен UwU Lend (UWU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UwU Lend (UWU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 55,18K $ 55,18K $ 55,18K Общее предложение: $ 16,00M $ 16,00M $ 16,00M Оборотное предложение: $ 10,69M $ 10,69M $ 10,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 82,62K $ 82,62K $ 82,62K Исторический максимум: $ 380,72 $ 380,72 $ 380,72 Исторический минимум: $ 0,00373277 $ 0,00373277 $ 0,00373277 Текущая цена: $ 0,00516364 $ 0,00516364 $ 0,00516364 Узнайте больше о цене UwU Lend (UWU)

Токеномика UwU Lend (UWU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UwU Lend (UWU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UWU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UWU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UWU, изучите текущую цену UWU!

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