Цена UwU Lend (UWU)
Текущая цена UwU Lend (UWU) сегодня составляет 0.00392193 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 40.05K USD. Цена UWU к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка UwU Lend:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены UwU Lend в течение дня составляет -1.80%
- Оборотное предложение составляет 10.21M USD
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За сегодня изменение цены UwU Lend на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены UwU Lend на USD составило $ -0.0016295685.
За последние 60 дней изменение цены UwU Lend на USD составило $ -0.0027166589.
За последние 90 дней изменение цены UwU Lend на USD составило $ -0.08322347512933723.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-1.80%
|30 дней
|$ -0.0016295685
|-41.55%
|60 дней
|$ -0.0027166589
|-69.26%
|90 дней
|$ -0.08322347512933723
|-95.49%
Ознакомьтесь с последним анализом цен UwU Lend: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
-1.80%
-16.25%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
UwU Lend is a liquidity market that offers depositing and borrowing. Users earn interest on deposits and pay interest to borrow. This provides the ability to free capital against assets users are planning to hold for utilization in other investments, leveraging, or expenses. Outstanding loans have more collateral backing them than debt, known as overcollateralization. This eliminates risk of non-payment for depositors. The UwU treasury earns a small amount of fees to cover bad debt in the event of extreme volatility. Borrowers do not have a repayment schedule with no limit on loan duration. UwU Lend is non-custodial; no user funds can be seized by the protocol.
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|1 UWU к VND
₫100.56220713
|1 UWU к AUD
A$0.0062358687
|1 UWU к GBP
￡0.0029806668
|1 UWU к EUR
€0.0034512984
|1 UWU к USD
$0.00392193
|1 UWU к MYR
RM0.0173349306
|1 UWU к TRY
₺0.1492686558
|1 UWU к JPY
¥0.5629146129
|1 UWU к RUB
₽0.3263830146
|1 UWU к INR
₹0.3375997344
|1 UWU к IDR
Rp65.3654738538
|1 UWU к KRW
₩5.5709054685
|1 UWU к PHP
₱0.2242559574
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￡E.0.201195009
|1 UWU к BRL
R$0.0229825098
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C$0.0054122634
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৳0.4766321529
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₦6.2650478592
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₴0.162367902
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Bs0.27845703
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Rs1.0997876106
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₸2.0268142047
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NT$0.1269528741
|1 UWU к AED
د.إ0.0143934831
|1 UWU к CHF
Fr0.0031767633
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