Токеномика Ushi (USHI) Откройте для себя ключевую информацию о Ushi (USHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ushi (USHI) $USHI is a key to the unique analytics tool for crypto space. Our product is artificial intelligence that can train itself using historical data from thousands of crypto social media channels, CEX and DEX exchanges, news websites etc. On a high level, it works by analyzing a data and looking for patterns that it can draw conclusions from. All subscriptions and additional services will be paid with $USHI wich will be burn. $USHI is our Main tokens and Main payment tokens on our platform and product in the future. With a fixed total Supply of 21,000,000,000 tokens and our burn functionality built into our contract, holders continue to gain value just by holding. Официальный сайт: https://ushi.pro/ Купить USHI сейчас!

Токеномика и анализ цен Ushi (USHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ushi (USHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 21,00B $ 21,00B $ 21,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 169,24K $ 169,24K $ 169,24K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Ushi (USHI)

Токеномика Ushi (USHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ushi (USHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USHI, изучите текущую цену USHI!

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