Цена uShark Token (USHARK)
Текущая цена uShark Token (USHARK) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена USHARK к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка uShark Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 36.26K USD
- Изменение цены uShark Token в течение дня составляет -1.97%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены uShark Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены uShark Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены uShark Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены uShark Token на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-1.97%
|30 дней
|$ 0
|-28.50%
|60 дней
|$ 0
|-28.50%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен uShark Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.03%
-1.97%
-1.99%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
uShark is an utility token which all token holders can buy products and services with special price, rewards and benefits of all startups that we support and invested with the money we crowdfunding.To democratize the investment market so that anyone can be an early investor in promising startups, revolutionizing the current blockchain crowdfunding and token ecosystem.Ushark is a pioneer in the new way of investing, creating new businesses, and challenging large conventional investment funds.To be the biggest reference in the cryptocurrency market, a benchmark for investments in startups and applications in the real economy.Ushark aims to become analogous to Nasdag's role in the cryptocurrency world. A universal exchange with several companies around the world in angel, pre-seed and seed stages, providing great opportunities for its investors.
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