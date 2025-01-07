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Цена USDT yVault (YVUSDT)

USD

График цены USDT yVault (YVUSDT) в реальном времени

$1.088
$1.088$1.088
0.00%(1D)

Цена USDT yVault (YVUSDT) сегодня

Текущая цена USDT yVault (YVUSDT) сегодня составляет 1.088 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена YVUSDT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка USDT yVault:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены USDT yVault в течение дня составляет +0.08%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели USDT yVault (YVUSDT) - USD

За сегодня изменение цены USDT yVault на USD составило $ +0.00088836.
За последние 30 дней изменение цены USDT yVault на USD составило $ +0.0048080896.
За последние 60 дней изменение цены USDT yVault на USD составило $ +0.0085591872.
За последние 90 дней изменение цены USDT yVault на USD составило $ +0.0127267673394983.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00088836+0.08%
30 дней$ +0.0048080896+0.44%
60 дней$ +0.0085591872+0.79%
90 дней$ +0.0127267673394983+1.18%

Анализ цен USDT yVault (YVUSDT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен USDT yVault: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.085
$ 1.085$ 1.085

$ 1.096
$ 1.096$ 1.096

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

-0.02%

+0.08%

+0.31%

Рыночная информация USDT yVault (YVUSDT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Что такое USDT yVault (YVUSDT)

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Источник USDT yVault (YVUSDT)

Официальный веб-сайт

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YVUSDT на местную валюту

1 YVUSDT к AUD
A$1.72992
1 YVUSDT к GBP
0.85952
1 YVUSDT к EUR
1.04448
1 YVUSDT к USD
$1.088
1 YVUSDT к MYR
RM4.87424
1 YVUSDT к TRY
38.44992
1 YVUSDT к JPY
¥171.54496
1 YVUSDT к RUB
116.40512
1 YVUSDT к INR
93.27424
1 YVUSDT к IDR
Rp17,548.38464
1 YVUSDT к PHP
63.22368
1 YVUSDT к EGP
￡E.55.1072
1 YVUSDT к BRL
R$6.59328
1 YVUSDT к CAD
C$1.55584
1 YVUSDT к BDT
132.5184
1 YVUSDT к NGN
1,681.60192
1 YVUSDT к UAH
46.03328
1 YVUSDT к VES
Bs56.576
1 YVUSDT к PKR
Rs303.2256
1 YVUSDT к KZT
575.35616
1 YVUSDT к THB
฿37.44896
1 YVUSDT к TWD
NT$35.5776
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Fr0.9792
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