Токеномика USD DWIN (USDW) Откройте для себя ключевую информацию о USD DWIN (USDW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о USD DWIN (USDW) USDW token is a stable digital currency operated by Dwin Intertrade Company Limited. The main idea is 1 USDW = 1 USD, all assets will be collateralized in Dollar by QMIS Investment Bank Limited, Malaysia, which must report to the relevant authorities every week. This means that the account will be audited by financial auditors every week. Therefore, USDW users can trust and believe that USDW is a truly stable digital currency for exchange according to the purpose of creating the token. Официальный сайт: https://usddwin.com/ Купить USDW сейчас!

Токеномика и анализ цен USD DWIN (USDW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене USD DWIN (USDW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 142,00M $ 142,00M $ 142,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 142,09M $ 142,09M $ 142,09M Исторический максимум: $ 1,1 $ 1,1 $ 1,1 Исторический минимум: $ 0,236545 $ 0,236545 $ 0,236545 Текущая цена: $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Узнайте больше о цене USD DWIN (USDW)

Токеномика USD DWIN (USDW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики USD DWIN (USDW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDW, изучите текущую цену USDW!

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