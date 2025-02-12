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Цена USD DWIN (USDW)

USD

График цены USD DWIN (USDW) в реальном времени

$0.236588
$0.236588$0.236588
-2.90%(1D)

Цена USD DWIN (USDW) сегодня

Текущая цена USD DWIN (USDW) сегодня составляет 0.236588 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена USDW к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка USD DWIN:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.17K USD
- Изменение цены USD DWIN в течение дня составляет -2.92%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели USD DWIN (USDW) - USD

За сегодня изменение цены USD DWIN на USD составило $ -0.0071214504667253.
За последние 30 дней изменение цены USD DWIN на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены USD DWIN на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены USD DWIN на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0071214504667253-2.92%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен USD DWIN (USDW)

Ознакомьтесь с последним анализом цен USD DWIN: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.236545
$ 0.236545$ 0.236545

$ 0.24371
$ 0.24371$ 0.24371

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

--

-2.92%

-76.41%

Рыночная информация USD DWIN (USDW)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.17K
$ 1.17K$ 1.17K

0.00
0.00 0.00

Что такое USD DWIN (USDW)

USDW token is a stable digital currency operated by Dwin Intertrade Company Limited. The main idea is 1 USDW = 1 USD, all assets will be collateralized in Dollar by QMIS Investment Bank Limited, Malaysia, which must report to the relevant authorities every week. This means that the account will be audited by financial auditors every week. Therefore, USDW users can trust and believe that USDW is a truly stable digital currency for exchange according to the purpose of creating the token.

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Источник USD DWIN (USDW)

Официальный веб-сайт

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USDW на местную валюту

1 USDW к AUD
A$0.37380904
1 USDW к GBP
0.1892704
1 USDW к EUR
0.22712448
1 USDW к USD
$0.236588
1 USDW к MYR
RM1.05754836
1 USDW к TRY
8.5289974
1 USDW к JPY
¥36.33045328
1 USDW к RUB
22.83547376
1 USDW к INR
20.54293604
1 USDW к IDR
Rp3,878.49118272
1 USDW к PHP
13.76232396
1 USDW к EGP
￡E.11.9358646
1 USDW к BRL
R$1.36274688
1 USDW к CAD
C$0.33595496
1 USDW к BDT
28.6389774
1 USDW к NGN
355.236882
1 USDW к UAH
9.86335372
1 USDW к VES
Bs14.19528
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Rs66.01041788
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