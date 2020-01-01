Токеномика US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Откройте для себя ключевую информацию о US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Reba is the first and only token to have a law passed, Reba's Law. This law will enforce harsher punishments on animal abusers and protect animals. On 6/2, Reba's Law passed and awaits the adoption date. Reba has worked hand in hand with Reba's Law to bring awareness and helping to ensure it gets passed. Now, Reba shifts towards the US Ambassador for all Animal Cruelty. We will work with Reba's Law to move this from a state ruling to a nationwide ruling, as we are under the firm belief that all animals deserve protection and all animal abusers deserve to face the consequences of their actions. Официальный сайт: https://pump.fun/coin/2yFiCwdLiUfxq9PcNXQvu16QdgBFniCJP8P8gEXNpump Купить REBA сейчас!

Токеномика и анализ цен US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 49,94K $ 49,94K $ 49,94K Общее предложение: $ 690,12M $ 690,12M $ 690,12M Оборотное предложение: $ 690,12M $ 690,12M $ 690,12M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 49,94K $ 49,94K $ 49,94K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA)

Токеномика US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REBA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REBA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REBA, изучите текущую цену REBA!

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