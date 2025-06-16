Цена US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA)
Текущая цена US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) сегодня составляет 0.00008674 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 60.63K USD. Цена REBA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка US Ambassador Animal Cruelty Law:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены US Ambassador Animal Cruelty Law в течение дня составляет -2.10%
- Оборотное предложение составляет 695.55M USD
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За сегодня изменение цены US Ambassador Animal Cruelty Law на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены US Ambassador Animal Cruelty Law на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены US Ambassador Animal Cruelty Law на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены US Ambassador Animal Cruelty Law на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-2.10%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен US Ambassador Animal Cruelty Law: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.51%
-2.10%
-10.71%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Reba is the first and only token to have a law passed, Reba's Law. This law will enforce harsher punishments on animal abusers and protect animals. On 6/2, Reba's Law passed and awaits the adoption date. Reba has worked hand in hand with Reba's Law to bring awareness and helping to ensure it gets passed. Now, Reba shifts towards the US Ambassador for all Animal Cruelty. We will work with Reba's Law to move this from a state ruling to a nationwide ruling, as we are under the firm belief that all animals deserve protection and all animal abusers deserve to face the consequences of their actions.
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$0.00008674
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RM0.0003677776
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₺0.0034140864
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