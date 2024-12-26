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Цена Unstoppable DeFi (UND)

USD

График цены Unstoppable DeFi (UND) в реальном времени

$0.01134534
$0.01134534$0.01134534
0.00%(1D)

Цена Unstoppable DeFi (UND) сегодня

Текущая цена Unstoppable DeFi (UND) сегодня составляет 0.01134534 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 340.36K USD. Цена UND к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Unstoppable DeFi:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Unstoppable DeFi в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 30.00M USD

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Ценовые показатели Unstoppable DeFi (UND) - USD

За сегодня изменение цены Unstoppable DeFi на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Unstoppable DeFi на USD составило $ -0.0010873180.
За последние 60 дней изменение цены Unstoppable DeFi на USD составило $ +0.0006586673.
За последние 90 дней изменение цены Unstoppable DeFi на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0.0010873180-9.58%
60 дней$ +0.0006586673+5.81%
90 дней$ 0--

Анализ цен Unstoppable DeFi (UND)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Unstoppable DeFi: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

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$ 0.146878
$ 0.146878$ 0.146878

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Рыночная информация Unstoppable DeFi (UND)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 340.36K
$ 340.36K$ 340.36K

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Источник Unstoppable DeFi (UND)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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UND на местную валюту

1 UND к AUD
A$0.018152544
1 UND к GBP
0.0089628186
1 UND к EUR
0.0108915264
1 UND к USD
$0.01134534
1 UND к MYR
RM0.0508271232
1 UND к TRY
0.3990156078
1 UND к JPY
¥1.7832605412
1 UND к RUB
1.1340801864
1 UND к INR
0.9691189428
1 UND к IDR
Rp182.9893292202
1 UND к PHP
0.6655176444
1 UND к EGP
￡E.0.5773643526
1 UND к BRL
R$0.0763541382
1 UND к CAD
C$0.0162238362
1 UND к BDT
1.353499062
1 UND к NGN
17.5352440506
1 UND к UAH
0.4749159324
1 UND к VES
Bs0.57861234
1 UND к PKR
Rs3.1532103462
1 UND к KZT
5.8692847422
1 UND к THB
฿0.3875568144
1 UND к TWD
NT$0.3708791646
1 UND к CHF
Fr0.0100973526
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HK$0.0880398384
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