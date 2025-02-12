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Цена unshETH Ether (UNSHETH)

USD

График цены unshETH Ether (UNSHETH) в реальном времени

$1,805.01
$1,805.01$1,805.01
0.00%(1D)

Цена unshETH Ether (UNSHETH) сегодня

Текущая цена unshETH Ether (UNSHETH) сегодня составляет 1,805.01 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена UNSHETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка unshETH Ether:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.69 USD
- Изменение цены unshETH Ether в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели unshETH Ether (UNSHETH) - USD

За сегодня изменение цены unshETH Ether на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены unshETH Ether на USD составило $ -780.7040082060.
За последние 60 дней изменение цены unshETH Ether на USD составило $ -564.6002689620.
За последние 90 дней изменение цены unshETH Ether на USD составило $ -1,642.5173058174344.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -780.7040082060-43.25%
60 дней$ -564.6002689620-31.27%
90 дней$ -1,642.5173058174344-47.64%

Анализ цен unshETH Ether (UNSHETH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен unshETH Ether: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

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$ 0$ 0

$ 4,266.57
$ 4,266.57$ 4,266.57

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+10.65%

Рыночная информация unshETH Ether (UNSHETH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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$ 2.69
$ 2.69$ 2.69

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Источник unshETH Ether (UNSHETH)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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UNSHETH на местную валюту

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1 UNSHETH к GBP
1,444.008
1 UNSHETH к EUR
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1 UNSHETH к USD
$1,805.01
1 UNSHETH к MYR
RM8,068.3947
1 UNSHETH к TRY
65,070.6105
1 UNSHETH к JPY
¥277,177.3356
1 UNSHETH к RUB
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Rp29,590,323.1344
1 UNSHETH к PHP
104,997.4317
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￡E.91,062.7545
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1 UNSHETH к CAD
C$2,563.1142
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