Токеномика UNLUCKY (UNLUCKY)

Токеномика UNLUCKY (UNLUCKY)

Откройте для себя ключевую информацию о UNLUCKY (UNLUCKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о UNLUCKY (UNLUCKY)

UNLUCKY is a memecoin and NFT project with moon dreams, and a chubbily-cheeky black cat named UNLUCKY. His laser-focused eyes, Mona Lisa smile, and a patch on his head resembling the number 13, he dares you to give your bad lucks and misfortunes the middle finger. "To the moon, my degens! Unleash your unlucky-ness and LFGoooo! May our (anti)superstitions summon the benevolent spirits of the universe to our side! Remember, fortune favors the UNLUCKY'S who dare to play with it!"

Официальный сайт:
https://unlucky.fun
Whitepaper:
https://unlucky.fun/wp-content/uploads/2023/12/unlucky-blackpaper.pdf

Токеномика и анализ цен UNLUCKY (UNLUCKY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене UNLUCKY (UNLUCKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 67,57K
$ 67,57K$ 67,57K
Общее предложение:
$ 130,00B
$ 130,00B$ 130,00B
Оборотное предложение:
$ 130,00B
$ 130,00B$ 130,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 67,57K
$ 67,57K$ 67,57K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика UNLUCKY (UNLUCKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики UNLUCKY (UNLUCKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UNLUCKY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UNLUCKY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNLUCKY, изучите текущую цену UNLUCKY!

Прогноз цены UNLUCKY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.