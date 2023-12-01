Токеномика UNLUCKY (UNLUCKY) Откройте для себя ключевую информацию о UNLUCKY (UNLUCKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UNLUCKY (UNLUCKY) UNLUCKY is a memecoin and NFT project with moon dreams, and a chubbily-cheeky black cat named UNLUCKY. His laser-focused eyes, Mona Lisa smile, and a patch on his head resembling the number 13, he dares you to give your bad lucks and misfortunes the middle finger. "To the moon, my degens! Unleash your unlucky-ness and LFGoooo! May our (anti)superstitions summon the benevolent spirits of the universe to our side! Remember, fortune favors the UNLUCKY'S who dare to play with it!" Официальный сайт: https://unlucky.fun Whitepaper: https://unlucky.fun/wp-content/uploads/2023/12/unlucky-blackpaper.pdf Купить UNLUCKY сейчас!

Токеномика и анализ цен UNLUCKY (UNLUCKY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UNLUCKY (UNLUCKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 67,57K $ 67,57K $ 67,57K Общее предложение: $ 130,00B $ 130,00B $ 130,00B Оборотное предложение: $ 130,00B $ 130,00B $ 130,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 67,57K $ 67,57K $ 67,57K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене UNLUCKY (UNLUCKY)

Токеномика UNLUCKY (UNLUCKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UNLUCKY (UNLUCKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UNLUCKY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UNLUCKY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNLUCKY, изучите текущую цену UNLUCKY!

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