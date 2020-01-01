Токеномика Unknown AI (UNAI) Откройте для себя ключевую информацию о Unknown AI (UNAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Unknown AI (UNAI) UNAI is a decentralized AI powered ecosystem that offers users a wide array of tools for AI creation, design, interaction and play. It focuses on transparency, innovation and user-friendliness, making advanced AI accessible to both individuals and businesses. The platform enables users to create custom AI bots that can generate on-brand AI images & chats, moderation tools, audit cryptocurrency smart contracts and engage in AI driven gaming experiences. With continuous development and integration of the latest AI advancements. Официальный сайт: https://www.unknownai.tech/ Whitepaper: https://unai.gitbook.io/unknown-ai-unai Купить UNAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Unknown AI (UNAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Unknown AI (UNAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,23K $ 11,23K $ 11,23K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,23K $ 11,23K $ 11,23K Исторический максимум: $ 0,00740367 $ 0,00740367 $ 0,00740367 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011233 $ 0,00011233 $ 0,00011233 Узнайте больше о цене Unknown AI (UNAI)

Токеномика Unknown AI (UNAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Unknown AI (UNAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UNAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UNAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNAI, изучите текущую цену UNAI!

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