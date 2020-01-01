Токеномика Universal Basic Income (UBI) Откройте для себя ключевую информацию о Universal Basic Income (UBI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Universal Basic Income (UBI) UBI is the first application to be built on top of the Proof of Humanity registry, an anti-Sybil attack tool designed by Kleros. The UBI token will be streamed directly to an Ethereum address as long as it gets verified as a human in the Proof of Humanity registry and starts the accrual process, establishing a fair and ongoing distribution model. It will provide universal access to liquidity that serves to inhibit financial coercion of public decisions and will be tradeable in all open markets. The ability to develop a reliable self-sovereign identity validation process brought on by Proof of Humanity has established the bedrock for the infrastructure required to make a Universal Basic Income (UBI) mechanism that can reach everyone on Earth. Официальный сайт: https://www.proofofhumanity.id/ Купить UBI сейчас!

Токеномика и анализ цен Universal Basic Income (UBI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Universal Basic Income (UBI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,26M $ 10,26M $ 10,26M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 745,28 $ 745,28 $ 745,28 Исторический максимум: $ 1,39 $ 1,39 $ 1,39 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Universal Basic Income (UBI)

Токеномика Universal Basic Income (UBI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Universal Basic Income (UBI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UBI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UBI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UBI, изучите текущую цену UBI!

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