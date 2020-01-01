Токеномика UNITYX (UTX) Откройте для себя ключевую информацию о UNITYX (UTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UNITYX (UTX) The governance token of the E.V Ecosystem, representing a tangible symbol of unity and collaboration, offers an opportunity for equitable and transparent participation in the creation of an inclusive and collectively owned ecosystem! Unity, utility, future. This is $UTX! Официальный сайт: https://eventivivi.it/nft/ Whitepaper: https://evecosystem.gitbook.io Купить UTX сейчас!

Токеномика и анализ цен UNITYX (UTX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UNITYX (UTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 84.34M $ 84.34M $ 84.34M Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 171.38K $ 171.38K $ 171.38K Исторический максимум: $ 0.050469 $ 0.050469 $ 0.050469 Исторический минимум: $ 0.00150676 $ 0.00150676 $ 0.00150676 Текущая цена: $ 0.00203194 $ 0.00203194 $ 0.00203194 Узнайте больше о цене UNITYX (UTX)

Токеномика UNITYX (UTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UNITYX (UTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UTX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UTX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UTX, изучите текущую цену UTX!

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