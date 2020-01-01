Токеномика UNITYX (UTX)

Токеномика UNITYX (UTX)

Откройте для себя ключевую информацию о UNITYX (UTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о UNITYX (UTX)

The governance token of the E.V Ecosystem, representing a tangible symbol of unity and collaboration, offers an opportunity for equitable and transparent participation in the creation of an inclusive and collectively owned ecosystem! Unity, utility, future. This is $UTX!

Официальный сайт:
https://eventivivi.it/nft/
Whitepaper:
https://evecosystem.gitbook.io

Токеномика и анализ цен UNITYX (UTX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене UNITYX (UTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Общее предложение:
$ 84.34M
$ 84.34M$ 84.34M
Оборотное предложение:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 171.38K
$ 171.38K$ 171.38K
Исторический максимум:
$ 0.050469
$ 0.050469$ 0.050469
Исторический минимум:
$ 0.00150676
$ 0.00150676$ 0.00150676
Текущая цена:
$ 0.00203194
$ 0.00203194$ 0.00203194

Токеномика UNITYX (UTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики UNITYX (UTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UTX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UTX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UTX, изучите текущую цену UTX!

Прогноз цены UTX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.