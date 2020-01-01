Токеномика UnityMeta Token (UMT) Откройте для себя ключевую информацию о UnityMeta Token (UMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UnityMeta Token (UMT) UnityMeta Token Is Binance Smart Chain (BSC) Based (BEP-20) Token Purpose is to use in as trade on Exchange for lower and minimum fees. We dislike inflation so we created a system that can fight it. Many people in the world have been affected by inflation and we aim to create an ecosystem that saves people from the negative effect of holding FIAT currency and being under the central bank’s control. UnityMeta Token is a company that aims to bring innovation and novelty to the Metaverse, utilities, nft, sports, gaminig, and cryptotrading sector through Blockchain technology. Официальный сайт: https://unitymeta.finance/ Whitepaper: https://unitymeta.finance/UnityMeta-Whitepaper.pdf Купить UMT сейчас!

Токеномика и анализ цен UnityMeta Token (UMT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UnityMeta Token (UMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 98,77K $ 98,77K $ 98,77K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,02M $ 2,02M $ 2,02M Исторический максимум: $ 504,66 $ 504,66 $ 504,66 Исторический минимум: $ 18,39 $ 18,39 $ 18,39 Текущая цена: $ 20,45 $ 20,45 $ 20,45 Узнайте больше о цене UnityMeta Token (UMT)

Токеномика UnityMeta Token (UMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UnityMeta Token (UMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UMT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UMT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UMT, изучите текущую цену UMT!

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