Цена UnityMeta Token (UMT)
Текущая цена UnityMeta Token (UMT) сегодня составляет 29.12 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена UMT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка UnityMeta Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 35.49K USD
- Изменение цены UnityMeta Token в течение дня составляет -12.04%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены UnityMeta Token на USD составило $ -3.98834530739912.
За последние 30 дней изменение цены UnityMeta Token на USD составило $ -21.5641200320.
За последние 60 дней изменение цены UnityMeta Token на USD составило $ -22.7420152960.
За последние 90 дней изменение цены UnityMeta Token на USD составило $ -125.95637237126767.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -3.98834530739912
|-12.04%
|30 дней
|$ -21.5641200320
|-74.05%
|60 дней
|$ -22.7420152960
|-78.09%
|90 дней
|$ -125.95637237126767
|-81.22%
Ознакомьтесь с последним анализом цен UnityMeta Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.10%
-12.04%
-50.52%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
UnityMeta Token Is Binance Smart Chain (BSC) Based (BEP-20) Token Purpose is to use in as trade on Exchange for lower and minimum fees. We dislike inflation so we created a system that can fight it. Many people in the world have been affected by inflation and we aim to create an ecosystem that saves people from the negative effect of holding FIAT currency and being under the central bank’s control. UnityMeta Token is a company that aims to bring innovation and novelty to the Metaverse, utilities, nft, sports, gaminig, and cryptotrading sector through Blockchain technology.
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